أعلنت الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، عن حجب موقع قناة “الجزيرة” القطرية وعدد من الصحف القطرية.

وقالت قناة “الجزيرة” عبر موقعها الرسمي، إن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حظرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة “الجزيرة”.

وأشارت الهيئة إلى أن التنويه الذي سيظهر للمستخدمين من داخل الإمارات هو أن محتوى موقع “الجزيرة” تم تصنيفه ضمن المحتويات المحظورة، التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.

ونشر ناشطون سعوديون صباح اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر رسالة حجب للمستخدمين لدى محاولة الوصول لموقع القناة، تقول:”عفوا، المحتوى المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”.

كما قالت قنوات وصحف سعودية، اليوم، كذلك إن الهيئات المختصة قررت حجب موقع “الجزيرة” ومواقع الصحف القطرية داخل المملكة، بسبب تصريحات أمير قطر مساء الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع “العربية” وصحيفتي “الوطن” و”سبق” السعوديتين.

نقل موقع صحيفة “سبق” السعودية أن “الجهات المختصة في السعودية بدأت بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة “الجزيرة”، إذ سيتم الحجب الكلي على جميع المستخدمين خلال الساعات القادمة”.

الجهات المختصة في السعودية تحجب كل الصحف القطرية وموقع "الجزيرة" Via @sabqorg#تصريحات_تميم https://t.co/rTRzXIa79m — صحيفة سبق (@sabqorg) May 24, 2017

وأضافت الصحيفة أن “قائمة الحجب تشمل: الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية، وصحف: الوطن، والراية، والعرب، والشرق”.