شنّ الإعلامي المغربي، ورئيس تحرير يومية “الأحداث المغربية”، المختار الغزيوي، هجوما حادا على الرئيس الجزائري عبد العزيز ، ناعتا إياه بـ”المغيب”، وعلى رئيس البرلمان الجديد، واصفا إياه بـ”المريض”.

 

وقال “الغزيوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد الرئيس المغيب..نائب مريض وفي الـ80 من العمر يفوز برئاسة برلمان !”.

وكان السعيد بوحجة، مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، قد حقق فوزًا كبيرا في انتخابات استمرت إلى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء.

 

وحصل على 356 صوتًا متقدمًّا بفارق كبير عن مرشَّحَين إسلامِيَين، خرجا من السباق مهزومَين بنتيجة 47 صوتًا للنائب إسماعيل ميمون عن تحالف ، و17 صوتًا للنائب الإسلامي لخضر بن خلاف و10 أصوات للنائب نادية واعلي.

 