شنّ الإعلامي المغربي، ورئيس تحرير يومية “الأحداث المغربية”، المختار الغزيوي، هجوما حادا على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ناعتا إياه بـ”المغيب”، وعلى رئيس البرلمان الجديد، السعيد بوحجة واصفا إياه بـ”المريض”.

وقال “الغزيوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد الرئيس المغيب..نائب مريض وفي الـ80 من العمر يفوز برئاسة برلمان الجزائر!”.

بعد الرئيس المغيب..نائب مريض وفي الـ80 من العمر يفوز برئاسة برلمان الجزائر! https://t.co/1eYeNhA6Bt — mokhtar larhzioui (@larhzioui) May 24, 2017

وكان السعيد بوحجة، مرشح حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، قد حقق فوزًا كبيرا في انتخابات استمرت إلى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء.

وحصل على 356 صوتًا متقدمًّا بفارق كبير عن مرشَّحَين إسلامِيَين، خرجا من السباق مهزومَين بنتيجة 47 صوتًا للنائب إسماعيل ميمون عن تحالف مجتمع السلم، و17 صوتًا للنائب الإسلامي لخضر بن خلاف و10 أصوات للنائب العلمانية نادية واعلي.