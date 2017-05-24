سخر الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، مما يسمى “”، مؤكدا بأنها “وحدة هزيلة من أساسها”، معتبرا أن ما حدث في بقضية الانفصال وما يحدث لقطر من تلفيق تصريحات هو خير دليل على حد قوله.

 

وقال “البوسعيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الوحدة الخليجية التي تعصف بها تصريحات مفبركه! وحدة هشة هزيلة من أساسها وما اختلافهم في #اليمن وقضية الإنفصال ومايحدث لـ # إلا خير دليل!”.

وكانت فضائيتا “ المقربة من و” عربية” الإماراتية، قد نشرتا تغريدات عاجلة منسوبة لأمير قطر الشيخ “”، قالوا إنها منشورة على موقع ، بعد دقائق من تعطل موقع الوكالة.

 

الحملة التي قادتها الفضائيتان السعودية والإماراتية، بنيت على الاستفادة من تعطيل الموقع، وبذلك أصبحت الفضائيتان المصدر الوحيد لما بدا أنها أخبار عاجلة، واستمرت كلاهما في التغطية واستضافة معلقين متجاهلة النفي الرسمي، الذي تم الإعلان عنه وتأكيد اختراق موقع الوكالة.

 

 