سخر الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، مما يسمى “الوحدة الخليجية”، مؤكدا بأنها “وحدة هزيلة من أساسها”، معتبرا أن ما حدث في اليمن بقضية الانفصال وما يحدث لقطر من تلفيق تصريحات هو خير دليل على حد قوله.

وقال “البوسعيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الوحدة الخليجية التي تعصف بها تصريحات مفبركه! وحدة هشة هزيلة من أساسها وما اختلافهم في #اليمن وقضية الإنفصال ومايحدث لـ #قطر إلا خير دليل!”.

الوحدة الخليجية التي تعصف بها تصريحات مفبركه!

وحدة هشة هزيلة من أساسها

وما اختلافهم في #اليمن وقضية الإنفصال ومايحدث لـ #قطر إلا خير دليل! pic.twitter.com/2vO6qgovnb — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) May 24, 2017

وكانت فضائيتا “العربية” السعودية المقربة من الإمارات و”سكاي نيوز عربية” الإماراتية، قد نشرتا تغريدات عاجلة منسوبة لأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، قالوا إنها منشورة على موقع وكالة الأنباء القطرية، بعد دقائق من تعطل موقع الوكالة.

الحملة التي قادتها الفضائيتان السعودية والإماراتية، بنيت على الاستفادة من تعطيل الموقع، وبذلك أصبحت الفضائيتان المصدر الوحيد لما بدا أنها أخبار عاجلة، واستمرت كلاهما في التغطية واستضافة معلقين متجاهلة النفي الرسمي، الذي تم الإعلان عنه وتأكيد اختراق موقع الوكالة.