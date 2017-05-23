قال عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة دمياط: “اللي بياخد أرض مصر ده لص ومغتصب وحرامي أيا ما كان هو مين، حرامي بياخد أموال الغلابة، واللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا في الأرض”.

وأثارت كلماته انتقادات وسخرية واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “ما نسترده من أراضي، مش أرضي ولا أرض الحكومة، دي أرض المصريين، مايبقاش عندنا مروءة لما نسيب حد يحط إيده على أرضنا”.

ماذا عن تيران وصنافير؟

وعبر “تويتر”، انتقد عمرو خليفة حديث السيسي عن الأراضي، فقال: “السيسي يقول الأرض من حق الناس، لكن الواقع السيساوي يقول إنها من حق الجيش فقط”.

وتساءل أحمد علي عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، فقال: “#بلحة: ما نبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح لحد يمد إيه على أرض بلده ونسيبهاله، وبالنسبة لـ#تيران_وصنافير مش دي أرض المصريين برضه ولا إيه نظامها؟”.

أنا ربكم الأعلى

وعلق رئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة: “اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا في ملكه.. متى سيخرج علينا القزم المعتوه #السيسي بكتابه الأخضر #القذافي_فكرة_لاتموت”.

كذلك سخر أحمد مجدي: “السيسي عايز يجدد الخطاب الديني.. جميل طب عمل إيه؟؟ قال اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدّى حق من حقوق ربنا”.

وأضاف عبد الله عثمان: “بعد مقولته السابقة (اللي يقدر على ربنا يقدر علينا) يعاود هرتلاته ويقول: (اللي عايز يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا) #افيهات_السيسي”.

وغردت نجوى مصطفى: “السيسي قال أقسم بالله طول ما أنا عايش مش هاسيب حق الناس واللي يتحداني يبقى بيتحدى حق من حقوق ربنا ناقص يقول أنا ربكم الأعلى دي هربت منه خالص”