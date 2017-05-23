كشف مصدر أمني في محافظة مأرب، أن قوات المارينز تمكنت من أسر 12 من مسلحي “القاعدة” في الهجوم الذي شنته فجر اليوم الثلاثاء، في مأرب شمال شرقي اليمن، وأدى إلى مقتل 7 من عناصر التنظيم.

وقال المصدر لموقع “سبوتنيك” الروسي، إن “العملية استهدفت 12 عنصرا من تنظيم “القاعدة”، غالبيتهم سعوديون، وصلوا قبل ساعات على متن سيارتين إلى منطقة الخثلة شمال مديرية الجوبة في مأرب قادمين من محافظة شبوة”.

وأوضح المصدر أن وحدة المارينز الأمريكي تمكنت من أسر “العناصر الـ 12 عقب غارات مكثفة شنتها طائرات أمريكية من دون طيار، وأخرى مقاتلة على منزل مجاور لمكان إقامتهم، تلاها إنزال مجموعتين من القوات الخاصة الأمريكية عبر مروحيات في منطقتي جو الملاح ونجد مرقد المحيطتين بمنطقة الخثلة”.

وأضاف المصدر أن “مواجهات عنيفة اندلعت مع مسلحين قبليين من أبناء عزلة الأعذل الذين كانوا يأوونهم، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين”.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا صباح اليوم، إن 7 متشددين قتلوا خلال غارة لـ “جمع المعلومات” نفذتها قوات خاصة أميركية على مجمع لتنظيم “القاعدة” في اليمن صباح اليوم.

وقالت “القيادة المركزية الأمريكية” في بيان، إن متشددي تنظيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب» قُتلوا “بنيران أسلحة خفيفة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه” في محافظة مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.

وأضاف البيان: “تقدم مثل هذه الغارات فهماً لوضع وقدرات ونوايا تنظيم “القاعدة في شبه جزيرة العرب” بما يسمح لنا بمواصلة ملاحقته وتعطيله وإضعافه”.

ونفذ الجيش الأمريكي أكثر من 80 ضربة في اليمن ضد متشددي “القاعدة” منذ شباط/ فبراير”.