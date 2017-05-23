في سابقة هي الأولى من نوعها، دعت المحكمة العليا في السعودية، المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، على يومين، وهما الخميس الموافق 29 شعبان والجمعة 30 شعبان.

وطالبت المحكمة، كل من يرى هلال رمضان بالعين المجردة أو عن طريق المناظير، إبلاغ شهادته لأقرب محكمة.

وقالت وكالة الانباء السعودية “واس”، أن هذه الخطوة أتت بسبب ما حدث خلال رؤية هلال شعبان في 26 إبريل، الموافق التاسع والعشرين من شهر رجب حيث لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان رغم ترائيه (تحري رؤيته)”.

وتسبب إعلان السعودية في بدء شهر شعبان في الـ 27 من إبريل، رغم عدم تقدم أحدا بشهادته، في كثير من الجدل.

يذكر أن اليوم الثلاثاء هو الـ 27 من شهر شعبان في السعودية، بينما يوافق 26 شعبان في مصر.