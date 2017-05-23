لا يخفي على أي متابع ان انشغال قنوات والإمارات الفضائية في تغطية تصريحات مزيفة لأمير الشيخ رغم النفي القطري لها والتأكيد على وكالة الأنباء القطرية لا يعني سوى ان هناك مخطط ما ترعاه وربما بمشاركة السعودية ويستهدف أمير قطر نفسه.

فمثلاً قامت فورا قناة “” بتغطية الأخبار التي بثتها الوكالة وكانت على ما يبدو مستعدة باختيار الضيوف وليس بينهم ضيفا قطريا قبل أن تبث الوكالة الأخبار المزيفة. وهو ما أعاد للمراقبين الدور الذي لعبته في انقلاب حيث كانت بتث أخبارا عن محاولة اللجوء إلى تركيا مع تأكيدات على نجاح الإنقلاب منذ اعلانه.

أما قناة “” وهي أكثر ما يكرهه السعوديون أنفسهم فقد تجندت هي الاخرى للإساءة لأمير قطر واتهمته بدعم داعش والقاعدة وجبهة النصرة والإخوان وجميعها اتهامات لتقويض حكم الأمير الشاب.

ورغم ايضاحات المسؤولين القطريين وكذلك الإعلاميين والناشطين إلا ان قنوات العربية وسكاي نيوز وقناة السعودية تجندوا لساعات طويلة في بث حي لتناول التصريحات المزعومة.

هذه الحملة ضد قطر صاحبها قيام الإمارات بحجب موقع قناة الإخبارية.

وغدا قد يطل علينا أكثر من مسؤول خليجي غداً ليتحدث عن عمق العلاقات وأواصر الاخوة التي تجمع الخليجيين.