بعد دقائق قليلة من بدأ وكالة الأنباء القطرية ببث تغريدات مزورة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نفى مسؤولون وإعلاميون قطريون صحة هذه التصريحات وأكدوا اختراق وكالتهم. إلا قنوات مثل “سكاي نيوز” و”العربية” و “الإخبارية” ظلت على مدار ساعات تناقش التصريحات المزعومة فيما تفوقت قناة سكاي نيوز بتغطيتها حيث كانت تجهز الضيوف ليتحدثوا فور بدأ الوكالة ببث الأخبار المزيفة. مما يذكر بدورها في انقلاب تركيا وهي تبث اخبارا مزيفة.

“وطن” تنشر هنا مقطع فيديو كامل لوقائع حفل تخرج المجندين حيث يظهر أمير قطر بدون أن يلقي أدنى كلمة وتهدي الفيديو لتلك القنوات لعلها تبث الكلمة التي قلبت الدنيا ولم تقعدها.