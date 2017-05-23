يتناول مسلسل “غرابيب سود” الذي سيتم عرضه في رمضان، عدة موضوعات متعلقة بتنظيم داعش مثل الرق، وجهاد النكاح، وغرس الأفكار والمعتقدات في الأطفال الصغار والنساء، والهجمات الانتحارية.

وسيقدم المسلسل – بحسب القائمين عليه- نظرة ثاقبة نادرة عن أعمال داعش المتطرفة، التي تسببت في خراب ودمار هائل بالمنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، ويحمل المسلسل المكون من 30 حلقة عنوان “غرابيب سود”. والغرابيب أو الغربان هي نذير شؤم تقليدي في الثقافة العربية.

وقال معدو العمل الدرامي إنه يستند إلى روايات لأشخاص عاشوا في وقت سابق تحت حكم تنظيم داعش أو تم تجنيدهم في صفوفه.

وقال علي جابر، مدير مجموعة “إم بي سي” التي ستعرض شبكتها التليفزيونية حلقات المسلسل: “نريد مواجهة فكرة بأخرى، ورأي برأي آخر”.

وأضاف جابر: “هدفنا هو تسليط الضوء على قضية صارت مصدر قلق يومي للناس وبيان كيف يتأثرون بها”.

ويوضح مسلسل “غرابيب سود” في سياق درامي الأساليب التي يستخدمها داعش للتواصل مع الشبان والشابات في جميع أنحاء العالم.

وقالت شبكة “إم بي سي”، في بيان صدر مؤخرًا، إن المسلسل الدرامي يركز على النساء، ويعرض روايات تستند إلى قصص حقيقية حول كيفية تجنيدهن وأدوارهن ومسؤولياتهن ومعاناتهن.

وأضاف البيان أنه “مع تحول الأطفال لهدف رئيس من جانب المنظمات الإرهابية، يشرح المسلسل أيضا بالتفصيل الأساليب الخاصة بتجنيد الأطفال، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها”.

ويشارك في مسلسل “غرابيب سود” ممثلون من العديد من الدول العربية، من بينها السعودية والكويت ومصر والعراق وسوريا، وعبر بعض الممثلين عن سرورهم للمشاركة في هذا المسلسل.

وقال الممثل السوري المشارك في العمل، محمد الأحمد: “نريد أن يشاهد هذا المسلسل في كل بيت حتى يعرف الناس حقيقة داعش”.

وأضاف: “السوريون والعالم العربي بأسره يعيشون في هذا الخطر، نحن جميعًا مسؤولون عن دحضه، هؤلاء الأشخاص لا علاقة لهم بالإسلام على الإطلاق”، ويؤدي الأحمد في مسلسل دور أحد أمراء التنظيم.

وتابع “من خلال دوري، أحاول أن أوضح ما الذي يحول رجلا عاديا إلى قاتل وإرهابي”.

أما الممثلة السعودية، أسيل عمران، فتجسد دور امرأة تتمرد على عائلتها وتنضم إلى داعش.

وقالت: “يبين دوري بشكل رئيس التأثير القوي لداعش على الأشخاص، وكيف يلعب بعقول الرجال والنساء والأطفال”.

وذكرت عمران أن “هذا المسلسل هو الأول من نوعه، إذ يلقي نظرة على العلاقات الداخلية لداعش، وسوف يصاب المشاهدون بالصدمة بسبب حجم الوحشية داخل هذه التنظيم”.

ولفتت قناة “إم بي سي” إلى أنه “من خلال كشف إرهاب وحقائق أهداف التنظيم، وتحليل الأعمال البغيضة التي يقوم بها قادته وشركاؤهم، يهدف مسلسل غرابيب سود إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم الصحيح والتوعية والوقاية الملائمة”.

وتوقع جابر، مدير الشبكة، أن يحقق هذا المسلسل نجاحًا، وقال إن “حوالى 150 مليون شخص يشاهدون قناتنا يوميا، ولذلك فإن توقعاتنا مرتفعة جدا لهذا العمل الدرامي”.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل “غرابيب سود ” مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ فيه نسبة مشاهدة التلفزيون ذروتها في جميع أنحاء العالم العربي.

ولم يصدر أي بيان بعد عن تكلفة إنتاج المسلسل، ومن ناحية أخرى، قد يتسبب العمل في غضب المسلحين.

وفي العام 2015، كان مسلسل كوميدي عرض على قناة “إم بي سي”، يسخر من داعش، تسبب في تهديدات بالقتل لبطله الرئيسي، ناصر القصبي.

وأكد جابر أنه “لا يكترث بأي تهديد محتمل ردًا على عرض مسلسل غرابيب سود.. ببساطة هدفنا هو أن نعبر عن الاعتدال في العالم العربي”.