أثار تصرف مراسل القناة “الثانية” الإسرائيليّة، “أوهاد حمو”، مع قيادي في حركةٍ فتح، في ساحة كنيسة المهد ببيت لحم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

فخلال نقلٍ مباشر لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، كان القيادي في حركة فتح محمد الجعفري يتواجد داخل الساحة، وتوجه إليه المراسلُ الإسرائيليّ وقام بجرّه من يده ليقرّبه للكاميرا؛ لأخذ تعقيبٍ منه على زيارة “ترامب”.

ويُشاهد في فيديو نشره نشطاء مواقع التواصل، “الجعفري”، وهو يجري مكالمةً هاتفية على هاتفه الشخصي، ليُصدمَ المتابعون من جُرأة الصحفي الإسرائيلي الذي أجبره على إنهاء المكالمة!.

وحينما سال المراسل “حمو” القيادي في فتح عن تعقيبه على زيارة “ترامب” لبيت لحم، بدأ اجابته بتوجيه التحية للشعب الإسرائيلي قائلاً: “صباح الخير شعب إسرائيل!”.

ووصف ناشطون تصرف الصحفي الإسرائيلي مع القيادي في فتح بأنه “مهين”.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ، إسرائيل، متوجهًا إلى الفاتيكان، ضمن جولته الخارجية الأولى.

وقد التقى “ترامب”، قبيل مغادرته، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم صباح اليوم، لأقلّ من ساعة.

