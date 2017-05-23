أعرب رجل الأعمال السعودي، خالد الحقباني، عن تهنئته لتركيا وشعبها، بمناسبة بدأ محاكمة 220 من المشاركين في انقلاب 15 تموز/يوليو 2016 الفاشل، معربا عن أمله بأن يتم محاكمة الإنقلابيين في كل من مصر واليمن والعراق وسوريا والجزائر وليبيا.

وقال “الحقباني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على صورة لاقتياد قوات الامن التركية لعدد من الانقلابيين أثناء توجههم للمحكمة:” هنيأً لشعب #تركيا واسأل الله أن نرى مثل هذه الصورة في : #مصر #اليمن #العراق #سوريا #الجزائر #حفتر #ليبيا”.

وبدأت أمس الاثنين محاكمة أكثر من 220 مشتبها به بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.

وتم احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة امام عدسات الكاميرات.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية “نطالب بعقوبة الإعدام” بحقهم. ورفعوا لافتات كتب عليها “من أجل شهداء وجنود 15 تموز/يوليو، نريد عقوبة الإعدام”.

ومن بين المشتبه بهم الذي وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، مساعد اردوغان العسكري السابق.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.