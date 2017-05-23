شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” هجوما حادا على كل من يحاول تبرير الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة “مانشيستر” البريطانية، مؤكدة على أن كل عمل يستهدف المدنيين والآمنين هو عمل إرهابي مدان.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حستبها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” ‏كل هجوم يستهدف الأبرياء والآمنين والمدنيين العُزَّل عمل جبان ومُدان…و ليوفّر منظرو البيع بالتجزئة آراءهم…الانسانية لا تتجزأ”.

وكان 22 شخصًا، بينهم أطفال، قد لقوا حتفهم في الهجوم الذي قالت الشرطة البريطانية إن هناك اشتباه في أن انتحاريًا نفذه بعد حفل موسيقي في مانشيستر، في حين احتفل أنصار تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في قاعة “مانشيستر أرينا” في نهاية حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي باعتباره “حادثًا إرهابيًا”.

واستخدمت حسابات مرتبطة بداعش على تويتر وسومًا تشير إلى الانفجار لنشر رسائل احتفالية، وشجع بعض المستخدمين على شن هجمات مماثلة في مناطق أخرى.