مع زيادة أسهمه واحتمالات ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تجد سلطات الانقلاب في مصر وكما كان متوقعا من التضييق ومحاولات تشويهة، حيث قررت نيابة الدقي، حجز المحامي والحقوقي خالد علي صاحب حكم مصرية “تيران وصنافير” 24 ساعة على ذمة التحقيقات، بزعم قيامه بفعل فاضح وخادش للحياء العام.

وعلى الرغم من مرور اكثر من شهرين على الحادثة، جاء حجز خالد علي علي خلفية بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري “الموالي للسلطة الحاكمة” بدعوى أنه قام برفع أصبعيه أمام مبني مجلس الدولة بعد النطق بحكم مصرية “تيران وصنافير”، ما اعتبرها “المحامي” فعل فاضح وخدش للحياء في الطريق العام، وعلى خلفيتها تم حجز “علي” 24 ساعة للتحقيق في البلاغ.

واحتجاجا على حجز المحامي “خالد علي” أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا تضامنيا بعنوان: ” #خالد_علي” تصدر المراتب الاولى في “الترند المصري”، عبروا خلاله عن غضبتهم لهذا الفعل المشين الذي قامت به السلطات المصرية، متهمين النظام بأنه ينكل بمحامي الأرض لعدة أسباب منها تلفيق تهم لإبعاده عن ساحة الترشح لرئاسة مصر 2018 بعد أن لمع اسمه ضمن قائمة المرشحين لمنافسة عبد الفتاح السيسي، وأيضا كتصفية حسابات بعد أن قام باسترداد “تيران وصنافي” التي تنازل عنهما السيسي لصالح السعودية، كذلك لإرهاب كل من يفكر في الترشح للإنتخابات 2018 أو معارضة سلطة السيسي.

دولة بتحتجز #خالد_على وبتحبس الشباب و سايبة حبيب العادلي

عن اي دولة نتحدث يا سادة؟

كل التضامن مع خالد على والشباب وباعتذر لكم جميعا #مصر — ولو بعد حين ! (@Hazem__Azim) May 23, 2017

عبد الفتاح #السيسي ينهي أي أمال لوجود إنتخابات رئاسية قادمة عبر قرار إحتجاز المرشح الرئاسي المحتمل #خالد_علي — A6Mحركة شباب 6 أبريل (@shabab6april) May 23, 2017

فعل فاضح ؟!!

لا أستطيع ان امنع نفسي من التضامن مع الرفيق و الصديق #خالد_علي و إن اختلفنا في بعض التفاصيل او كثيرها الا اننا #٢٥يناير_وأفتخر — يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) May 23, 2017

إنذار أول ، لأول مرشح رئاسي محتمل … اللي بعده#خالد_علي — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 23, 2017

شرف لينا التنكيل اللي بيحصل داه ما دام التمن اننا نحافظ علي أرضنا وكرامتنا .. #خالد_علي قد فجرهم وقد بطشهم ومحدش يعرف يهزه ولا يعرقل نضاله — Malek adly أبو بهية (@MalekAdly) May 23, 2017