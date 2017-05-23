صرح مصدر قطري مسؤول لـ “وطن” بأنه تم اختراق وكالة الأنباء القطرية وبث بعض الأخبار على لسان أمير قطر في حفل تخرج المجنديين القطريين ليس لها أي أدنى من المصداقية.

وانساقت قنوات كبيرة مثل “سكاي نيوز” و “العربية” وراء سلسلة من الأخبار تم بثها وجميعها تصاريح لم يدل بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقامت الجهة التي نفذت الاختراق ببث تصاريح على لسان الشيخ تميم تسيء إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وكذلك مع دول الجوار كالإمارات والسعودية والبحرين.

وتشن الإمارات حملة إعلامية ضد قطر وتشتبه جهات أنها وراء اختراق الوكالة القطرية

ونفى الاعلامي القطري عبد الله العذبة التصريحات التي تداولتها العربية وسكاي نيوز وكتب في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. ” هذا الكلام بتغريدات العربية لم يصدر عن الشيخ تميم بن حمد أمير دولة #قطر “.

كما ورصدت “وطن” تغريدة للكاتب سلطان التميمي على “تويتر” جاء فيها ” سرعة نشر العربية وسكاي نيوز لأخبار ملفقة وضعها مخترق وكالة الأنباء القطرية على لسان أمير قطر خلال دقائق أمر مثير للريبة “.

سرعة نشر العربية وسكاي نيوز لأخبار ملفقة وضعها مخترق وكالة الأنباء القطرية على لسان أمير قطر خلال دقائق أمر مثير للريبة pic.twitter.com/wlmkTHBhK9 — سلطان التميمي (@iSultanT) May 23, 2017

فيما قال عبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام إن ما تم تداوله زعما أنه صادر عن الامير تميم غير صحيح, مؤكداً ان موقع وكالة الانباء القطرية “قنا” مخترق.