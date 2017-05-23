وجه الإعلامي المغربي، عبد الصمد بنعباد، انتقادات لاذعة إلى كل من الجزائر والمغرب، معتبرا أن كل من يستطيع مساعدة اللاجئين السوريين المتواجدين في المنطقة الحدودية بين البلدين ولم يفعل، فقد لحقه الخزي والعار على مدى الدهر.

وقال “بنعباد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على أحد الفيديوهات المتداولة التي تعكس الحالة المزرية للاجئين السوريين: ” أهل الجزائر والمغرب كل من كان قادرا على مساعدة هؤلاء المساكين فلم يفعل فقد جلله عار وخزي لا يزول مع توالي الدهور سحقا”.

@kh_Alhammad1 @aabdpres أهل الجزائر والمغرب كل من كان قادرا على مساعدة هؤلاء المساكين فلم يفعل فقدجلله عار وخزي لا يزول مع توالي الدهور سحقا — عبدالله آل لحيان (@474Abdallah) May 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” البارحة فقط وقفة احتجاجية من طرف سكان المنطقة (المغربية) على رفض السلطات السماح لهم بمساعدة إخوانهم النازحين”.

@474Abdallah @kh_Alhammad1 البارحة فقط وقفة احتجاجية من طرف سكان المنطقة (المغربية) على رفض السلطات السماح لهم بمساعدة إخوانهم النازحين — عبد الصمد بنعباد (@aabdpres) May 23, 2017

يشار إلى ان كلا من الجزائر والمغرب ترفضان دخول اللاجئين إلى أراضيهما، في حين تبادل البلدان الاتهامات حول المسؤولية عن وضع اللاجئين المزري، مع دخول الأزمة في تجاذبات سياسية قديمة لها علاقة بموقف البلدين من جبهة البوليساريو، في محاولة من كلا البلدين باستغلال الأزمة لصالحه.