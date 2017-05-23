ظهر مصطلح الإباحية أول مرّة في قاموس اكسفورد الإنجليزي عام 1857، بينما ظهرت أول صورة إباحية عام 1846 وكانت صورة رجل يمارس الجنس مع امرأة.

أما اول مشهد تم عرضه في السينما فكان مشهد قُبلة في فيلم لتوماس أديسون عام 1896 والبرغم من انها فقط قبلة إلا أنها كانت تعتبر شيئاً فاضحاً في ذلك الوقت.

وبالرغم من التعقيدات والعقبات التي واجهتها صناعة الاباحية في فترة ما قبل عام 1950 إلا أن “هيو هيفنر” الذي كان عمره 27 سنة تمكن من تأسيس المجلة الإباحية الأشهر عالمياً “بلاي بوي”.

وفيما يلي أبرز أسرار عالم إنتاج الأفلام الإباحية:

1.هناك العديد من الفنانين المشهورين في “هوليوود” بدأوا مسيرتهم الفنية بالعمل في الأفلام الإباحية، ومنهم “سيلفستر ستالون” الذي بدأ مسيرته في فيلم إباحيّ وتقاضى عنه 200 دولار قبل بداية عمله في فيلمه الشهير Rocky الذي تم انتاجه عام 1976.

كما أنّ النجم العالمي جاكي شان بدأ حياته في فيلمٍ اباحيّ تم انتاجه في هونغ كونغ. وكذلك أرنولد شوارزنيجر كان من ضمن هؤلاء.

2.مات العديد من ممثلي الإباحية في فترة الثمانينات بسبب انتشار فيروس الـ HIV ومنهم “ال باركر” و “واد نيكولوز”.

3.إنّ أكبر شركة مسؤولة عن انتاج الافلام الاباحية ليست في أمريكا، بل في كندا، وهذا لا ينفي كون الولايات المتحدة أكبر منتج للمحتوى الإباحيّ في العالم.

4.هناك امتحان للقائمين على صناعة الأفلام الإباحية تحت مسمى (free speech coalition) لحمايتهم أمام الحكومة والحفاظ على حقوقهم!.

5.أجور تأدية المشاهد المثلية تكون أكبر بـ3 أضعاف من المشاهد العادية.

6.العديد من الممثلين والممثلات قبل تأديتهم لمشاهدهم الجنسية يأخذون الأدوية والمخدرات من أجل تأدية المشهد بشكلٍ جيد، وخروجه في أحسن صورة، فبالتأكيد أن الجنس الحقيقي مختلف تماماً عن الصورة المنتشرة في الأفلام الإباحية المليئة بالممارسات الشاذة والمبالغة في كل شيء.

7.من أشهر الأخطاء التي يعتقدها الناس هي أن كل ما يحدث في الافلام الاباحية حقيقة، فمثلاً الأحجام الضخمة لأعضاء الرجل في هذه الأفلام ليست بالضرورة ان تكون جميعها حقيقية، ولكن احياناً تلعب الكاميرات والإضاءة دوراً كبيراً في تصويرها بهذا الشكل.

8.العائدات النقدية الناتجة عن الأفلام الإباحية أكبر من العائدات النقدية الناتجة عن كرة القدم والبيسبول مجتمعين في العالم أجمع.

9.في كل ثانية هناك حوالي 30 الف شخص يشاهدون مواد إباحية حول العالم.

10.في أمريكا كل 39 دقيقة يتم صنع مقطع فيديو إباحي جديد.

11.القائمون على الصناعة الإباحية يجنون حوالي 3 آلاف دولار في كل ثانية.

12.أغلى فيلم إباحي في العالم تم انتاجه عام 2005 وبلغت تكلفته مليون دولار أمريكي.