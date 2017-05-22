اجابت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، إجابةً صادمة، عن ردة فعلها حالَ علمت بخيانة زوجها الفنان يوسف الخال لها، مؤكدةً أنّها ستكون هادئة ولن تتصرف بعنف.

وقالت خلال استضافتها في برنامج “الحلقة الأخيرة”: “باخد نفس عميق وبروق، وأعطي مجال أننا نحكي بالموضوع، لأننا لسنا متصاحبين، احنا عندنا بنت، يوسف ما في مثله، لكنه بالنهاية رجل، وإذا حدث هذا الأمر سآخذ وقتي وأناقشه وأسمعه”.

وكشفت عن أنها وجدت من قبل رسالة غزل من إحدى الفنانات على هاتف زوجها الجوال، وتناقشت معه في الموضوع.

أما عن شعور كل منهما إذا قام الآخر بتجسيد دور جريء، قالت إنهما يحاولان إمساك العصا من المنتصف، بشكل لا يهد البناء الدرامي ولا يهد البناء الزوجي،

وأضافت: “الدنيا اخد وعطاء المسلسل بروح وبيجي بس العايلة اذا راحت ما بترجع″.

يذكر أن نيكول سابا تزوجت من يوسف الخال عام 2011، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة.