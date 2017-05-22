أصرّ عضو الكنيست الإسرائيليّ عن حزب “الليكود” (اورن حزان)، على التقاط “سيلفي” مع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، خلال استقباله على السجاد الأحمر في مطار “بن غريون” في اللد، الإثنين.

وقالت مصادر عبريّة ان تصرف “حزان” أثار حفيظة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي (بنيامين نتنياهو) الذي كان يرافق ترامب، وبدى عليه الانزعاج.

وأوضحت تلك المصادر أن نتنياهو حاول منع التقاط الصورة من خلال محاولته انزال يد عضو الكنيست التي كانت تحمل الهاتف، ولكن “حزان” استطاع التقاط الصورة ونشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عبارة “شكرا سيادة الرئيس ترامب”.