أصرّ  عن حزب “الليكود” ()، على التقاط “” مع الرئيس الأمريكيّ ، خلال استقباله على السجاد الأحمر في مطار “بن غريون” في اللد، الإثنين.

 

وقالت مصادر عبريّة ان تصرف “حزان” أثار حفيظة رئيس وزراء حكومة الاسرائيلي (بنيامين ) الذي كان يرافق ، وبدى عليه الانزعاج.

 

وأوضحت تلك المصادر أن نتنياهو حاول منع التقاط الصورة من خلال محاولته انزال يد عضو الكنيست التي كانت تحمل الهاتف، ولكن “حزان” استطاع التقاط الصورة ونشرها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عبارة “شكرا سيادة الرئيس ترامب”.