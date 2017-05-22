أكدت الجزائر فشل الخيارات العسكرية في حل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، معتبرة أن الحل يمر عبر المسارِ السياسي التفاوضي.

وقال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي مثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في قمة الرياض، في كلمة له خلال القمة إن الخيارات العسكرية تسببت بأسوأ كارثة انسانية.

واشار بن صالح الى أن الجميع بات مقتنعا بأن المخرج الوحيد من الأزمات هو الحل السياسي التفاوضي الذي لا يقصي أحدا.

وحول فلسطين أكد بن صالح ضرورة استرجاع الشعب الفلسطيني لحقه في بناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.