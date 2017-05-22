شنّ المفكر الجزائري، يحيى أبو زكريا والمقرب من إيران ونظام بشار الأسد، هجوما عنيفا على القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض الأحد، ناعتا “آل سعود” بـ”بني سلول” ومكة بـ”المتأمركة”.

وقال “أبو زكريا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” منقدا عدم دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد: ” عدم وجود الدكتور بشار حافظ الأسد مع بني سلول في مكة المتأمركة حيث جمع الطاعون الأكبر العلامة الترامبي ملوك الطاعون و الفياغرا ، دليل على أنه على حق …تحية عربية للدكتور بشار حافظ الأسد، رحم الله أباه الذي جعل منه رجلا صنديدا يقاوم الرجعيين العرب”.

وأضاف في تدوينة أخري: “بمجرد أن قلت تأمركت مكة ..إندلعت حرب إلكترونية ضدي، محاولات إختراق لحسابتي و تبليغ عالي المستوى للفايسبوك و التويتر ضدي حيث أغلق التويتر حسابي مؤقتا ، سأظل شوكة في عيونكم، و كل فسقكم و فحشكم و إرهابكم سينتهي، نعم تأمركت مكة و المدينة، و لم يبق لنا حج”.