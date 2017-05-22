دعا المجلس العلمي الأعلى في المغرب، جميع الأئمة الذين سيؤمون المصلين صلوات التراويح في شهر رمضان، بمختلف مساجد المملكة، إلى تخفيف القراءة وعدم إطالة الركعات، من باب مراعاة أحوال المصلين.

وطالب المجلس في مذكرة أئمة المساجد الالتزام بعدد ركعات صلاة التراويح المتمثلة في 10 ركعات بعد صلاة العشاء، و10 ركعات قبل صلاة الصبح غير الشفع و الوتر.

ومن ناحية أخرى، أكدت المذكرة التوجيهية على “ضرورة تلاوة القرآن خلال هذه الركعات برواية ورش عن نافع، مع ضرورة قراءة الأذكار المعمول بها في مساجد المغرب بعد صلاة التراويح جهراً وجماعة”.

وشددت المذكرة على منع صلاة التراويح منعاً باتاً بالمصحف في المساجد والقاعات والخيام المعدة لصلاة التراويح في شهر رمضان، مع المواظبة على القراءة الجماعية بعد صلاتي الصبح و العصر.