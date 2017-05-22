وجه الكاتب السعودي الكبير صالح الفهيد، إهانة بالغة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك تعليقا على إعجاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال حضوره القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقد في العاصمة السعودية الرياض، بحذاء السيسي.
وقال “الفهيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “توينر” رصدتها “وطن”:”بعد ان فرغ الزعيم العربي من الثناء المبالغ فيه على #ترمب رد الأخير بالثناء على حذاء الزعيم العربي، وكأنما اراد القول: هذا اجمل مافيك !”
بعد ان فرغ الزعيم العربي من الثناء المبالغ فيه على #ترمب رد الأخير بالثناء على حذاء الزعيم العربي، وكأنما اراد القول: هذا اجمل مافيك !
— صالح الفهيد (@salehalfahid) May 21, 2017
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رد على نفاق السيسي المتزلف بعد أن وصفه بأنه الوحيد القادر على فعل المستحيل، بأنه معجب بحذاءه.
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