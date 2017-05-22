وجه الكاتب السعودي الكبير ، إهانة بالغة للرئيس المصري ، وذلك تعليقا على إعجاب خلال حضوره القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقد في العاصمة ، بحذاء .

 

وقال “الفهيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “توينر” رصدتها “وطن”:”بعد ان فرغ الزعيم العربي من الثناء المبالغ فيه على #ترمب رد الأخير بالثناء على حذاء الزعيم العربي، وكأنما اراد القول: هذا اجمل مافيك !”

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ، قد رد على نفاق السيسي المتزلف بعد أن وصفه بأنه الوحيد القادر على فعل المستحيل، بأنه معجب بحذاءه.

 