وجه الكاتب السعودي الكبير صالح الفهيد، إهانة بالغة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك تعليقا على إعجاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال حضوره القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقد في العاصمة السعودية الرياض، بحذاء السيسي.

وقال “الفهيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “توينر” رصدتها “وطن”:”بعد ان فرغ الزعيم العربي من الثناء المبالغ فيه على #ترمب رد الأخير بالثناء على حذاء الزعيم العربي، وكأنما اراد القول: هذا اجمل مافيك !”

بعد ان فرغ الزعيم العربي من الثناء المبالغ فيه على #ترمب رد الأخير بالثناء على حذاء الزعيم العربي، وكأنما اراد القول: هذا اجمل مافيك ! — صالح الفهيد (@salehalfahid) May 21, 2017

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد رد على نفاق السيسي المتزلف بعد أن وصفه بأنه الوحيد القادر على فعل المستحيل، بأنه معجب بحذاءه.