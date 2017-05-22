غازل وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية أنور قرقاش الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي فاز للتو بفترة رئاسية جديدة, قائلاً إن ” إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني قد تكون فرصة كي تعيد طهران ضبط “علاقاتها المضطربة” مع جيرانها “.

وتغلب روحاني على منافسه الأساسي إبراهيم رئيسي القاضي المحافظ في انتخابات رئاسية جرت يوم الجمعة وحصل على أكثر من 57 بالمئة من الأصوات.

وفي تغريدة على تويتر تعليقا على فوز روحاني قال قرقاش “بإعادة انتخاب روحاني نأمل في أن تعيد إيران ضبط علاقاتها المضطربة بجاراتها. على طهران ألا تهدر فرصة أخرى”.

وخفضت الدولة العام الماضي من درجة العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد أن قطعت السعودية علاقاتها معها إثر مهاجمة محتجين غاضبين من إعدام رجل دين شيعي في المملكة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.

وحظيت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران باستحسان في قمة للزعماء العرب والمسلمين في الرياض الأحد.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في الرياض إن الانتخابات الرئاسية الإيرانية شأن داخلي وأضاف “نريد أن نرى أفعالا لا أقولا” من إيران.

وهنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت روحاني بإعادة انتخابه.