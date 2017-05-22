تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو مؤثر يكشف كيف نعت شقيقة الشهيد الذي استشهد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة “محمد الكسجي” أخاها وهي تلقي عليه نظرات الوداع بعد وصول جثمانه لمستشفى البشير في العاصمة الاردنية عمان قائلة: “هذا شهيد حي.. هي دمه ع إيدي”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد قالت شقيقة الشهيد وهي تتحسس الجثمان: ” الشهيد حبيب الله .. بطل رافع روسنا.. يجعلك بالفردوس الأعلى يا رب.. والله من يوم يومك وانت بتحب الشهادة..وبتحب الأقصى”.

كما دعت الله تعالى ان يجعلها من الشهداء على أعتاب المسجد الأقصى .

يذكر أن جثمان الشهيد الكسجي وصل إلى عمان ظهر أمس الأحد؛ ووري الثرى ظهر اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد ضاحية الحاج حسن.

وكان الشهيد “الكسجي” قد غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين مؤخراً بتأشيرة سياحية إسرائيلية ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، في بيان مقتضب، في 13 آيار/مايو الجاري أن شخصاً تقدم نحو قوة من الشرطة الإسرائيلية في باب السلسلة، وقام بتنفيذ عملية طعن شرطي عربي من سكان شمال إسرائيل في الجزء العلوي من الجسم”.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، لوبا السمري حينها إن “منفذ العملية مواطن أردني الهوية يبلغ من العمر نحو 57 عاماً، وكان قد دخل البلاد قبل نحو أسبوع في تأشيرة سياحية”.