تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، مقطع فيديو ظهرت فيه الأعلام الأمريكية والسعودية مرفوعة على جانب أحد طرق المملكة العربية السعودية، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملكة، إلا أنه لوحظ شيئًا غريبًا على أعلام البلدين.

ويظهر في الفيديو أن الأعلام الأمريكية المرفوعة على طول الطريق منخفضة ومتهدلة على قوائمها، بعكس الأعلام السعودية التي وضعت إلى جوارها، حيث ظهرت الأعلام السعودية ترفرف بشكل ملحوظ مع حركة الهواء.

وأرجع بعض مستخدمي موقع يوتيوب رفرفة الأعلام السعودية وانخفاض الأعلام الأمريكية إلى اختلاف خامة القماش المصنوع منها العلمين حيث صنع العلم الأمريكي من قماش أكثر سمكًا ما أدى إلى صعوبة تحريك الهواء له، في حين أن الخامة الخفيفة التي صنع منها علم السعودية سمحت له بالتحرك بحرية.

وانتهز مستخدمون آخرون الفرصة لتقديم تفسيرات خارقة للطبيعة، حيث رأوا أن ما حدث دليل إلهي على رفعة شأن العلم السعودي بعكس العلم الأمريكي.