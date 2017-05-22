بدأت إيران بالرد بحذر على مخرجات زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية والانتقادات الحادة التي طالتها خلال القمة العربية – الإسلامية – الأمريكية، وصولا إلى اتهامها بالإرهاب، فرد وزير خارجيتها باتهام واشنطن بالتكسّب من الرياض، في حين ندد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام بصفقات الأسلحة. وفق ما رصدت شبكة “سي ان ان” الامريكية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر لفت فيها إلى خروج المواقف الإيرانية من الرياض: “إيران التي أنجزت لتوها انتخابات حقيقية تتعرض لهجوم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من داخل معقل الديمقراطية والاعتدال.”

وتساءل الوزير الإيراني في تغريدته ما إذا كان ترامب يمارس السياسة الخارجية أم يهدف للحصول على أموال الصفقات التجارية مع السعودية المقدرة بـ480 مليار دولار، على حد تعبيره.

أما وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية فقد نقلت عن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، انتقاده لصفقات الأسلحة الأميركية الضخمة مع السعودية، معتبرا أنها “إشعال للنيران وزعزعة لأمن المنطقة بأموال المسلمين.”

يذكر أن خطابي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ركزا على التنديد بممارسات إيران في المنطقة وربطها بالإرهاب وانتشار المليشيات المسلحة والحركات المتطرفة.