صحيح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين, الصلاة على النبي محمد.

وكان ملك الأردن، قد قال في بداية كلمته بقمة الرياض، أمس الأحد: “بسم الله الرحمن والرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين.

وفور انتهاء الكلمة، توجَّه الملك سلمان بالشكر للملك الأردني، لكنه أوضح له الطريقة الصحيحة في الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، قائلاً: “اللهم صلي على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا تكون الصلاة عليه”.

ثم أعطى بعد ذلك الكلمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.