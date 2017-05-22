علّقت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، على الضجة التي أثارها السعوديون في تعليقاتهم على ابنة الرئيس الأمريكي “إيفانكا ترامب” التي زارت وزوجها مع والدها السعودية السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاشتاغ #بنت_ترامب اجتاح موقع “تويتر” بفضل معجبيها الجدد في السعودية. كما قالت الصحيفة

ونشرت “ديلي ستار” لقطاتٍ لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر وهو يرمق “القنبلة الشقراء” – كما وصفتها الصحيفة- بنظرات “إعجاب كبيرة”.

ويُركّز مقطع الفيديو على وجه الأمير السعودي ويبدو أنه سعيد جداً بإيفانكا .

والتقت إيفانكا ترامب، مع عدد من القيادات النسائية السعودية، على هامش تواجدها في المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة الخارجية الأولى للرئيس ترامب بعد توليه حكم البلاد.