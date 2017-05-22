نشر رئيس الوزراء اللبناني ، صورة “” تجمعه بولي العهد السعودي الأمير ، وولي ولي العهد الأمير .

 

وكتب الحريري معلقا على الصورة التي نشرها عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي امس الاحد, “بين أهل الخير.. معًا عملنا لإنجاز الاستقرار ودائمًا معًا لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائمًا! القمة العربية الإسلامية الأمريكية” بحسب موقع ارم الالكتروني.