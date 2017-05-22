نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، صورة “سيلفي” تجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الحريري معلقا على الصورة التي نشرها عبر صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي امس الاحد, “بين أهل الخير.. معًا عملنا لإنجاز الاستقرار ودائمًا معًا لإرساء السلام والوحدة والحفاظ على عروبتنا، نعم، دائمًا! القمة العربية الإسلامية الأمريكية” بحسب موقع ارم الالكتروني.