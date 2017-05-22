قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى لعقد اجتماع سنوي مع قادة دول الخليج العربية.

وأضاف المسؤول، الذي لم تتم تسميته، أن الرئيس وقادة دول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون لاستعراض التقدم حول الاتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة ترامب إلى السعودية، بما في ذلك القيام بإجراء مشترك لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لديها ثقة في أنها “ستشهد نجاحًا ملموسًا”.

يذكر أن القمة الخليجية الأمريكية، التي عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة مجلس التعاون الخليجي، ناقشت التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول المجلس .

وقبيل انعقاد القمة، وقعت الدول الخليجية والولايات المتحدة اليوم الأحد مذكرة تفاهم لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب.