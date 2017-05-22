كشفت مراسلة البيت الأبيض جنيفر يعقوب، التي تعد تقارير لشبكة بلومبيرج الأميركية، عن الهدايا التي قدمتها المملكة لضيوف الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأميركية التي اقيمت بالعاصمة الرياض أمس الأحد.

ونشرت يعقوب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة للهدايا معلقة عليها بأنها من ماركات ومنتجات عالمية شهيرة.

منها أقلام من الفضة الخالصة ماركة «شوبارد» السويسرية، والمدونات التي وُزعت عليهم غُلفت بمجلدات مصنوعة من الجلد الطبيعي المحفور، كما أُهدوا شكولاتة ماركة «جوديفا» البلجيكية.