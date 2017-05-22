أعلن إيفان وليامز، المؤسّس الشريك لـ “تويتر”، أنه آسف لكون موقع التواصل ساعد دونالد ترامب على الوصول إلى سدّة الرئاسة الأميركية.

وجاء ذلك تعليقاً على ما قاله الأخير في وقت سابق، حيث أشار إلى أن “تويتر” هو ما ساعده على الفوز.

وأضاف وليامز في حديث أجرته معه صحيفة “نيويورك تايمز”: “إذا كان صحيحاً أنّ ترامب لم يكن ليصبح رئيساً من دون «تويتر» فهذا سيئ جداً وأنا آسف”. وتابع أنّ شبكة الإنترنت “فاسدة” وأن الكثير من الناس يدركون ذلك.

وقال: “اعتقدت أنّ الموقع سيمكّن الجميع من التحدّث بحرية ومن تبادل المعلومات والأفكار وأن العالم سيصبح أفضل. كنت مخطئاًَ في ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أنّ إيفان وليامز أسس “تويتر” في العام 2006 بالتعاون مع جاك دورسي و بيز ستون. وبعد مرور عامين، أصبح وليامز رئيساً للشركة. لكنه ترك منصبه في العام 2010 وحلّ مكانه ديك كوستولو.