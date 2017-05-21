ذكرت مصادر خاصة أن محامين في البيت الأبيض بدأوا بالبحث في إجراءات تتعلق بتنفيذ قرار عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقالت المصادر لقناة “سي إن إن”، إن مستشارين حقوقيين اثنين في البيت الأبيض بدءاً بإجراء الدراسة بهدف اتخاذ تدابير احترازية ضد عملية عزل محتملة.

وأوضحت المصادر أنجهود البحث في إجراءات عزل ترامب ما زالت غير رسمية، وأن المضي بهذه الأبحاث أتى لأسباب احتياطية، إذ يعتقد المسؤولون بالبيت الأبيض أن الرئيس يملك دعما من حلفائه الجمهوريين وفي الكونغرس وأن ورقة عزله لن تطرح حاليا”

ولم يدل البيت الأبيض بأي تصريح حول الموضوع، إلا أن أحد المسؤولين قال في معرض تعليقه على الخبر إن الادعاءات في هذا الخصوص غير صحيحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تتردد ادعاءات من حين لآخر، حول دور روسيا في التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية لصالح ترامب منذ فوزه في 8 نوفمبر الماضي.

وتجد إدارة الرئيس الأميركي نفسها في وضع صعب بسبب الادعاءات الدائرة حول علاقة كبار مسؤولي الحملة الانتخابية لترامب وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا.

وتعمقت النقاشات الدائرة في واشنطن حول روسيا منذ عزل مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بعد أن تسربت ادعاءات حول مطالبة الرئيس الأميركي لـ “كومي” بوقف التحقيقات الجارية حول ادعاءات لقاء “فلين” بسيرغي كسيلاك، السفير الروسي في واشنطن.

وعلى خلفية ذلك قامت وزارة العدل بتعيين مدع خاص بشأن التحقيقات حول روسيا، في خطوة يتوقع أنها قد تصعب أكثر عملية عزل الرئيس.