قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن حبيب نجم البوب الراحل جورج مايكل، اللبناني الأصل فادي فواز (43عاماً)، طالب بميراثه من تركة حبيبه التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

وقال مصدر مقرب من فواز، إنه يسعى للتأكد من حصوله على حصة ضخمة من التركة والبقاء في المنزل الفاخر الذي عاش فيه مع النجم، كما يأمل كسب الملايين من نشر كتاب عن حياته مع مايكل، فيما عرض عليه الناشرون حتى الآن 50 ألف إسترليني فقط.

وبحسب الصحيفة فإنّ ” فواز” يريد أيضاً البقاء في منزله الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني.

وقال صديق طفولة مايكل، جورجيو (54عاماً) “هذا الشيء لم تتخيله عائلته على الإطلاق، لاسيما وأن فادي لا يخفي ما يريده من المال”.

وكان فواز قد عثر على جورج مايكل ميتاً في عيد الميلاد في غورينغ، أوكسفوردشاير، وحامت حوله الشبهات في قتله وتمت تبرئته فيما بعد، إلا أن الظروف المحيطة بوفاته مازالت غامضة.