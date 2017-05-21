أعرب المعارض السعودي السابق، الدكتور كساب العتيبي، عنه تمنيه بأن كانت القمة الأمريكية-الإسلامية هي قمة أمريكية- خليجية، منتقدا كلمات بعض الرؤساء العرب، معتبرا أحاديثهم بغير اللائقة.

وقال”العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” حديث بعض الرؤساء في #قمة_الرياض غير لائق وكأنه جلسة استجوابية في الكونجرس!. أتمنى لو أبقيناها قمّة خليجية – أمريكية بأجندة واضحة. #رأي_خاص”.

حديث بعض الرؤساء في #قمة_الرياض غير لائق وكأنه جلسة استجوابية في الكونجرس!. أتمنى لو أبقيناها قمّة خليجية – أمريكية بأجندة واضحة. #رأي_خاص — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) May 21, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اختتم أعمال القمة الأمريكية في الرياض، الأحد، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قام بزيارة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 55 دولة عربية وإسلامية.

وتحدث عدد من زعماء العالم الإسلامي في القمة التاريخية حيث ا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة كل الجماعات الإرهابية دون تمييز معتبرا أن الإرهاب بات يمثل تهديدا كبيرا لشعوب العالم. وأضاف السيسي أن اجتماعنا اليوم يحمل قيمة رمزية كبيرة.

وقال السيسي إن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز مشيرا إلى وجود دول دعمت الإرهاب وتمده بمعلومات وأموال.

وأشار السيسي إلى إن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل أيضا من يُموله ويُدربه، موضحا أن مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد الإرهابيين في شمال سيناء.

وقال السيسي: نقدر الرؤية الثاقبة للرئيس ترامب في مواجهة الفكر المتطرف، وندين كل محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وإذكاء الفتنة الطائفية.