أعرب المعارض السعودي السابق، الدكتور ، عنه تمنيه بأن كانت القمة الأمريكية-الإسلامية هي قمة أمريكية- خليجية، منتقدا كلمات بعض الرؤساء العرب، معتبرا أحاديثهم بغير اللائقة.

 

وقال”العتيبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” حديث بعض الرؤساء في #قمة_ غير لائق وكأنه جلسة استجوابية في !. أتمنى لو أبقيناها قمّة خليجية – أمريكية بأجندة واضحة. #رأي_خاص”.

 

وكان العاهل السعودي  بن عبدالعزيز قد اختتم أعمال القمة الأمريكية في الرياض، الأحد، بحضور الرئيس الأميركي ، الذي قام بزيارة تاريخية للمملكة العربية ، وذلك بمشاركة 55 دولة عربية وإسلامية.

 

وتحدث عدد من زعماء في القمة التاريخية حيث ا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة كل الجماعات الإرهابية دون تمييز معتبرا أن الإرهاب بات يمثل تهديدا كبيرا لشعوب العالم. وأضاف السيسي أن اجتماعنا اليوم يحمل قيمة رمزية كبيرة.

 

وقال السيسي إن المعركة ضد الإرهاب هي معركة فكرية بامتياز مشيرا إلى وجود دول دعمت الإرهاب وتمده بمعلومات وأموال.

 

وأشار السيسي إلى إن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل أيضا من يُموله ويُدربه، موضحا أن تخوض يوميا حربا ضروسا ضد الإرهابيين في شمال .

 

وقال السيسي: نقدر الرؤية الثاقبة للرئيس  في مواجهة الفكر المتطرف، وندين كل محاولات التدخل في شؤون  وإذكاء الفتنة الطائفية.

 

 