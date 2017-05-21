علقت الكاتبة والمدونة الإسرائيلية “أيليت ميتش” على صورة نشرتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يبتسم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، بقولها إن ابتسامته تمنحها السعادة، داعية الله أن يحفظه.

وكتبت “ميتش” على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”: عندما يبتسم السيسي أصبح سعيدة. أدعو الله أن يحفظه من المغتالين المتشددين الذين يريدون تحويل مصر مجددا إلى دولة عدو”.

والتقى السيسي في الرياض اليوم الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة التي يعقدها الأخير مع قادة الدول العربية والإسلامية.