علقت الكاتبة والمدونة الإسرائيلية “أيليت ميتش” على صورة نشرتها للرئيس المصري وهو يبتسم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد في الرياض، بقولها إن ابتسامته تمنحها السعادة، داعية الله أن يحفظه.

 

وكتبت “ميتش” على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”: عندما يبتسم أصبح سعيدة. أدعو الله أن يحفظه من المغتالين المتشددين الذين يريدون تحويل مجددا إلى دولة عدو”.

 

والتقى السيسي في الرياض اليوم الأحد الرئيس الأمريكي على هامش القمة التي يعقدها الأخير مع قادة الدول العربية والإسلامية.