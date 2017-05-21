تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة سعودية، تهاجم فيه رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في ، وذلك على إثر إطلاقهم هاشتاج :””، معتبرة إن مثل هذا الفعل يدل على مدى والتخلف الذي يعاني منه .

 

وقالت الفتاة في المقطع الذي رصدته “وطن”:” أن تصدر هاشتاج # للترند السعودي، يدل على كمية الجهل والتخلف والمرض الفكري والإدراكي لهذا الشعب بكل صراحة”.

 

وأضافت موجهة حديثها للمغردين: “تجاهلت كل ما يحدث أمامك وما سيؤثر على مستقبل على صعيد سياسي واقتصادي ووجودي في ثم تركز على بنت ”.

 

وتابعت: “صوروا شعبنا كمجموعة من الخراف المتخلفة “، مضيفة “أي تسطيح وأي جهل واي تخلف هذا”.

 

وكان ناشطون سعوديون قد اطقلوا امس هاشتاجا بعنوان: #بنت_ترامب، عبروا خلاله عن إعجابهم بجمال إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي ، حيث تصدر الهاشتاج قمة “الترند” السعودي.