فيما يمكن اعتباره انعكاسا لما يدور في الكواليس، ومؤشرا لصحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ويتم نفيه على المستوى الرسمي، كشفت لقطات مصورة في القمة الأمريكية-الخليجية الكثير مما يشوب العلاقات بين الزعماء الخليجيين بصفة عامة، وقيادات المملكة العربية السعودية بصفة خاصة.

وفي إطار نقل فعاليات القمة التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاحد، لوحظ بشكل لافت وجود عدم تبادل الحديث بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، حيث جلس أمير قطر بالقرب من رئيس الوفد العماني فهد بن محمود، في حين جلس “ابن زايد” بالقرب من أمير الكويت، حيث رأى خبراء انه تم ترتيب اللقاء بحيث يكونان بعيدان عن بعضهما البعض، وهو ما يعكس عدم صفو العلاقات بين قطر والإمارات. وفق تقرير نشره موقع “رأي اليوم” المقرب من الامارات.

وفيما يخص العلاقات البينية الخاصة بين ولي العهد السعودي محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، كشفت الكواليس عدم حديثهما إلى بعضهما البعض إلا فيما ندر على الرغم من جلوسهما على “كنبة” واحدة، هو الامر الذي عكس عدم وجود “كيميا” مشتركة بينهما.

عدسات التلفزيون التي نقلت أعمال القمة، كشفت أيضا انه على الرغم من تحفظ الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي الذي ترأس أعمال القمة الخليجية التشاورية، في احاديثه مع الزعماء الضيوف، إلا ان الحال لم يكن كذلك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهو ما عكس علاقتهما الوثيقة.

وفي حين ركزت عدسات النقل المباشر للتلفزيون السعودي طوال الوقت على العاهل السعودي وملك البحرين، الذي كان على يساره في الجلسة الرسمية قبل القمة، وعلى أمير الكويت الذي كان على يمينه، حظي الشيخ تميم بن حمد باهتمام ملحوظ، دون أن ينتقل ذلك الاهتمام لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وفيما يتعلق بالرئيس الامريكي، دونالد ترامب، لوحظ أن “ترامب” وصل متأخرا بعض الشيء الى مقر اجتماع القمة الخليجية، في حين ظهرت عليه علامات الملل، وأحادثيه مع الضيوف كانت محدودة.