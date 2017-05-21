أصدرت محكمةٌ كندية، حكماً بالسّجن لمدة عامين بحق معلّمة تُدعى جاكلين مكلارين (36 عاماً) خانت زوجها مع 3 من تلاميذها، ولم تكتفِ بهذا فقك، حيث التقطت صور سيلفي لها وهي عارية وأرسلتها إلى مراهقين عدّة.



واعترفت مكلارين بـ 7 تهم جنسية. كما حُظر عليها أيّ تواصل مع الضحايا وعائلاتهم عبر أيّ وسيلة اجتماعية بعد عامين من إطلاق سراحها.



ومنعت السلطات مكلارين من التواجد في أماكن عامة قريبة من الأطفال لمدة 10 سنوات بعد مغادرتها السجن.



يُشار إلى أنّ المدراء في المدرسة كانوا قد حذّروا مكلارين عام 2013 من خطر تواصلها مع طلابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



والجدير ذكره، أنّ المعلمة اعترفت أنّها قامت عام 2014 بشرب الجعة مع اثنين من طلابها الأطفال في السيارة حيث تشاركا الجنس.