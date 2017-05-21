تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من اللاجئين السورية، حيث أظهر الفيديو عواصف رملية تقتلع خيامهم وهم عالقين في الصحراء بعد مرورهم بالجزائر ودخولهم الأراضي المغربية.

كمال تناول الفيديو الحقوقي الجزائري أنور مالك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر«تويتر»: «مأساة تنذر بكارثة إنسانية: عواصف رملية تقتلع خيام السوريين اللاجئين العالقين في الصحراء بعد مرورهم بالجزائر ودخولهم التراب المغربي عار وشنار».