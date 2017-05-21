تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع يكشف لحظة قمع قوات الامن الجزائرية مسيرة متقاعدي ومصابي الجيش، التي كان مبرمجا أن تنطلق من ولاية بومرداس وصولا الى العاصمة الجزائر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اوضح المتحدث في الفيديو ان قوات الأمن قمعت المسيرة، مشيرا إلى ان من بين من تم قمعهم من هو فاقد لإحدى رجليه ومنهم من هو فاقد كلتا رجليه.

وظهر في الفيديو أعمدة من الدخان، حيث اوضح الناشطون بأن الدخان ناتج عن القنابل المسيلة للدموع التي القتها قوات الامن باتجاه المسيرة لتفريقها.

وبحسب الناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن العديد من المحتجين، حيث شهدت المسيرة التي تم توقيفها في منطقة “بودواو” مناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن.