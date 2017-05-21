تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع يكشف لحظة قمع قوات الامن الجزائرية مسيرة متقاعدي ومصابي الجيش، التي كان مبرمجا أن تنطلق من ولاية بومرداس وصولا الى العاصمة .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اوضح المتحدث في الفيديو ان قمعت المسيرة، مشيرا إلى ان من بين من تم قمعهم من هو فاقد لإحدى رجليه ومنهم من هو فاقد كلتا رجليه.

 

وظهر  في الفيديو أعمدة من ، حيث اوضح الناشطون بأن ناتج عن التي القتها قوات الامن باتجاه المسيرة لتفريقها.

 

وبحسب الناشطين، فقد اعتقلت قوات الأمن العديد من ، حيث شهدت المسيرة التي تم توقيفها في منطقة  “بودواو” مناوشات بين وقوات الأمن.

 

 