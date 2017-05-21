نفذت كل الكميات المطروحة للبيع من فستان إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، ذو اللون الأسود والمزين بأوراق الشجر الملونة، والذي ارتدته عند وصولها العاصمة الرياض برفقة والدها في زيارته للمملكة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مبيعات الفستان نفذت بشكل كامل من المتجر الإلكتروني الذي عرضه وهو Cédric Charlier، بعد ساعة تقريباً من وصول إيفانكا للرياض، بعد أن تداولت وكالات الأنباء صوراً لابنة الرئيس الأمريكي مرتدية إياه منذ وصولها المطار ظهرا.

ويعود تصميم الفستان إلى أزياء صيف وربيع 2017، وعرض بسعر يصل لنحو 1490دولارا أي 5600 ريالًا، فيما لم تخل تعليقات مغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من الإعجاب بإطلالة إيفانكا الجاذبة