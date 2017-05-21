أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن القمة العربية الإسلامية الأميركية, ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وتوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”

جاء هذا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال العاهل السعودي في تغريدته: “أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضدَّ التطرف والإرهاب”.

أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية،التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم،وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) May 21, 2017

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، إذ قام 9 آلاف متابع بإعادة تغريدها خلال أول 10 دقائق من نشرها فقط..

ويعد الملك سلمان، الزعيم الخليجي الوحيد الذي يملك حساباً رسمياً موثقاً على “تويتر”، ويتابعه أكثر من ستة ملايين شخص.

ويحرص الملك سلمان، على التغريد بين الفينة والأخرى، وتحظى تغريداته بتفاعل كبير.

ويتفاعل الرئيس الأميركي أيضاً بشكل كبير على تويتر، وقد غرد بالأمس متحدثاً عن زيارته للمملكة.

ويعد ترامب الذي انضم إلى تويتر في مارس/آذار 2009، من القادة الناشطين على الموقع، وتحظى تغريداته بمتابعة الملايين حول العالم وتعد مادة رئيسة في وسائل الإعلام، ويتابعه نحو 29.6 مليون شخص.

وبعد أن شهدت الرياض في وقت سابق من اليوم قمة تشاورية خليجية، أعقبتها قمة خليجية أميركية، تستضيف المملكة، في وقت لاحق من اليوم قمة عربية إسلامية أميركية.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً، وممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمة، بالإضافة إلى ترامب.