التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيمين خليجيين على هامش زيارته للرياض الاول العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الثاني الشيخ تميم امير دولة قطر، ويعود ذلك الى انهما لم توجه اليهما الدعوة لزيارة واشنطن ولقائهما به اسوة بالقادة الخليجيين مثل محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان.

يبدو ان اعلان الرئيس ترامب عن عزمه زيارة مصر اثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض كان “الهدية” التي قدمها ترامب للرئيس المصري اثناء اتصاله هاتفيا به الذي حثه خلالها لحضور قمة الرياض العربية الاسلامية الرئيس السيسي كان مترددا، ولكن هذه الزيارة المنتظر للرئيس ترامب للقاهرة انهت هذا التردد.