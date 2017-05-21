أثار هاشتاج دشنه نشطاء سعوديون حمل وسم #السعوديين_خرفان_ايفانكا جدلاً واسعاً في المملكة العربية السعودية اذ تصدر الترند وتفاعل معه المئات بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتفاعل المغردين بشكل كبير مع الهاشتاج ساخرين من المواقف “المخزية” التي رافقت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته إلى السعودية, فيما أطلق العشرات تغريدات غازلوا فيها ابنته ترامب “ايفانكا” وتغنوا بجمالها.

وجاءت التعليقات التي رصدتها وطن على النحو التالي..

#السعوديين_خرفان_ايفانكا يعني بالله بتترك الجمال هذاك زوجها وبتديكم وجهه😭😢

انتو لو دريت عنكم انتحرت بس انطمو لا تفشلونا😂 — B. (@Ibesh1B) May 20, 2017

#السعوديين_خرفان_ايفانكا يعني بالله بتترك الجمال هذاك زوجها وبتديكم وجهه😭😢

انتو لو دريت عنكم انتحرت بس انطمو لا تفشلونا😂 — B. (@Ibesh1B) May 20, 2017

المشكلة اذا كل وحدة عبرت عن رأيها قالو النساء السعوديات يبدين غيرتهن منها، استغفر الله تخلف يربي.. #السعوديين_خرفان_ايفانكا — سيرآ. (@Saraa1136) May 20, 2017

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” فيديو لرجل سعودي وهو يطلب يد ابنة الرئيس الأمريكي للزواج على كتاب الله وسنة رسوله, طالبا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التوسط لدى ترامب لخطوبة ابنته, وهو الامر الذي فجر حالة جدل واسعة في الشارع السعودي.

إلى جانب ذلك تداول النشطاء فيديوهات وتغريدا مثيرة للجدل كان اخرها لسعودي أطلق اسم ايفانكا على مسجد بناه في السعودية تيمنا بابنة الرئيس الأمريكي.

#السعوديين_خرفان_ايفانكا قلنا خقوا طقطقوا اطلبوها للزواج سموا بناتكم عليها انسوا موضوع زيارة ترامب بس مو كذا يا عالممم مو كذااااا pic.twitter.com/SCtLyOgBet — وضحى #55🏆 (@HilalW_) May 21, 2017

فيما أطلق اخر تغريدة ابدى استعداده لتنازل عن الدين الاسلامي مقابل النوم ولو ليلة واحدة مع ايفانكا..