أثار هاشتاج دشنه نشطاء سعوديون حمل وسم  #السعوديين_خرفان_ جدلاً واسعاً في المملكة العربية اذ تصدر الترند وتفاعل معه المئات بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “”.

 

وتفاعل المغردين بشكل كبير مع الهاشتاج ساخرين من المواقف “المخزية” التي رافقت زيارة الرئيس الأمريكي وعائلته إلى السعودية, فيما أطلق العشرات تغريدات غازلوا فيها ابنته “ايفانكا” وتغنوا بجمالها.

 

وجاءت التعليقات التي رصدتها وطن على النحو التالي..

 

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” فيديو  لرجل سعودي وهو يطلب يد ابنة الرئيس الأمريكي للزواج على كتاب الله وسنة رسوله, طالبا من العاهل السعودي بن عبد العزيز التوسط لدى ترامب لخطوبة ابنته, وهو الامر الذي فجر حالة جدل واسعة في الشارع السعودي.

إلى جانب ذلك تداول النشطاء فيديوهات وتغريدا مثيرة للجدل كان اخرها لسعودي أطلق اسم ايفانكا على مسجد بناه في السعودية تيمنا بابنة الرئيس الأمريكي.

فيما أطلق اخر تغريدة ابدى استعداده لتنازل عن الدين الاسلامي مقابل النوم ولو ليلة واحدة مع ايفانكا..

 