عبرت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في زياراتها إلى المملكة العربية السعودية عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من الملك سلمان وعائلته.

حيث “غردت” إيفانكا على صفحتها الخاصة على التويتر قائلة ” تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته”.

Honored by the warm welcome we received in Riyadh from King Salman and his family. #POTUSAbroad pic.twitter.com/GuinMfE1QH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 20, 2017

هذا ويذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ جولة خارجية مدتها تسعة أيام استهلها من السعودية.

حيث سيلتقي ترامب مع قادة “دول مجلس التعاون الخليجي”، تتبعها قمة أخرى مع عدد كبير من قادة وزعماء العالمين العربي والإسلامي، قبل أن يغادر، الأحد، إلى إسرائيل — ثاني محطات جولته الرسمية الأولى خارج الولايات

المتحدة، وذلك منذ توليه منصب الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.