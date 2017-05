عبرت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في زياراتها إلى المملكة العربية السعودية عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من الملك سلمان وعائلته.

حيث “غردت” إيفانكا على صفحتها الخاصة على التويتر قائلة ” تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته”.

Honored by the warm welcome we received in Riyadh from King Salman and his family. #POTUSAbroad pic.twitter.com/GuinMfE1QH

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 20, 2017