عبرت ابنة في زياراتها إلى المملكة العربية عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من وعائلته.

 

حيث “غردت” إيفانكا على صفحتها الخاصة على التويتر قائلة ” تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته”.

هذا ويذكر بأن الرئيس الأمريكي بدأ جولة خارجية مدتها تسعة أيام استهلها من السعودية.

 

حيث سيلتقي ترامب مع قادة “دول مجلس التعاون الخليجي”، تتبعها قمة أخرى مع عدد كبير من قادة وزعماء العالمين العربي والإسلامي، قبل أن يغادر، الأحد، إلى — ثاني محطات جولته الرسمية الأولى خارج الولايات

 

المتحدة، وذلك منذ توليه منصب الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.