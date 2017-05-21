أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض الأحد, نيته زيارة مصر، مشيداً بالعلاقة بين إدارته والقاهرة.

وقال ترامب للرئيس المصري في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة العربية السعودية “بالتأكيد سنضع هذا الأمر (زيارة مصر) على جدولنا في القريب العاجل”. ووصف السيسي بـ”الصديق”، مضيفاً “مررنا بالكثير معاً”.

وتابع ترامب إن “أمن مصر يبدو متيناً”. ورد السيسي بالتأكيد على أن “مصر آمنة ومستقرة في ظل التعاون مع الولايات المتحدة”.

ويتعرض عناصر من الشرطة والجيش في مصر منذ 2013 لهجمات قتل فيها مئات العسكريين ورجال الأمن. ووقعت خلال الأشهر الماضية تفجيرات انتحارية دامية استهدفت كنائس وقتل فيها عشرات المدنيين.

وقال السيسي لترامب “أنت شخصية فريدة قادرة على فعل المستحيل”، فرد عليه الرئيس الأميركي، وسط ضحكات الحاضرين، “أتفق معك في ذلك”.

وفي نيسان/أبريل، زار السيسي واشنطن والتقى ترامب الذي أشاد حينها بالرئيس المصري، قائلاً إنه “يقوم بعمل رائع” وسط ظروف “صعبة”، طاوياً بذلك صفحة الانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه باراك أوباما للسلطات المصرية في شأن حقوق الإنسان.