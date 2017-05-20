فاز حسن روحاني بفترة رئاسة ثانية في إيران، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني.

ومن بين أكثر من 40 مليون شخص أدولوا بأصواتهم في الانتخابات، حصل روحاني على أكثر من 22.5 مليون صوت، ما يعني فوزه بأكثر من 50 في المئة اللازمة للفوز دون إجراء جولة تصويت فاصلة.

وقال التليفزيون الإيراني إنه لم تعلن بعد نتائج فرز أصوات بعض المناطق، غير أن مسؤولين قطعوا بأن هذه النتائج لن تغير النتيجة النهائية.

وهنأ التليفزيون روحاني، الذي ينظر إليه داخل إيران وخارجها على أنه ممثل التيار المعتدل، بـ “الفوز”.

وأعلن علي أصغر أحمدي، رئيس لجنة الانتخابات أن روحاني حصل حتى الآن على 22 مليون و 800 ألف صوت مقابل 15 مليون و500 ألف صوت لأكبر منافسيه إبراهيم رئيسي، من بين أكثر من 40 مليون صوت.

ويعني عدد المصوتين أن نسبة التصويت بلغت 71 في المائة على الأقل، فيما وصف بأنه إقبال كبير بشكل غير متوقع.

وقال إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الذي انسحب من الانتخابات قبل أسبوع واحد من التصويت، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أهنيء الأمة الإيرانية بهذا الفوز العظيم والملحمة الكبيرة التي لا تُنسى التي سطرها هذا الشعب، والتي أثبتت أنه ماض على الدرب الصحيح إلى الحكمة والأمل.”

وبينما كانت عملية التصويت جارية الجمعة، شوهد رئيسي في وزارة الداخلية يتقدم بشكاوى تعلقت إحداها بما وصفه بأنه نقص حاد في استمارات الإدلاء بالأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، قد مددت فترة التصويت 5 ساعات بسبب زيادة الإقبال غير المتوقعة.