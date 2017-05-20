قال خبراء إن الرجال الذين يتعرضون لمشاهدة الكثير من اللقطات الإباحية ويفضلون مشاهدة اللقطات المثيرة، هم أكثر عرضة للإصابة بانعدام الانتصاب، لأنهم اعتادوا على النظر إلى الصور المثيرة، كما أنهم أيضاً أقل عرضة للتمتع بممارسة الجنس.

وقام الباحثون باستطلاع أكثر من 300 رجل بين 20 و40 عاماً زاروا عيادة سان دييغو للمسالك البولية لتلقي العلاج، وكانت النتائج أن نسبة 3.4 في المئة فقط قالوا إنهم يفضلون الاستمناء ومشاهدة الأفلام الإباحية عن ممارسة الجنس، كانت هناك صلة بين كمية المشاهدة والخلل الجنسي. ومعظم الرجال ممن تم سؤالهم اعترفوا بمشاهدة الأفلام الإباحية.

وقال واحد من كل أربعة رجال إنه يشاهد الأفلام مرة واحدة في الأسبوع، في حين أن 21.3 في المئة قالوا إنهم يشاهدون الأفلام من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً.

واعترف 5 فى المائة بمشاهدة الأفلام من 6 إلى 10 مرات فى الأسبوع، فيما قال 4.3 في المائة إنهم يشاهدون أكثر من 11 مرة في الأسبوع.

ووفقاً لموقع فوشيا، فعندما سأل الخبراء كلا من الرجال والنساء عن عاداتهم في مشاهدة الأفلام الإباحية، وجدوا فقط وجود صلة بين مشاهدة الأفلام وبين العجز الجنسي عند الرجال.

وقال الدكتور جوزيف ألوكال، أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير الصحة الإنجابية للذكور في جامعة نيويورك: “إن التحفيز البصري غالباً ما يزيد من الإثارة الجنسية في كل من الرجال والنساء، ولكن عندما يقضي الرجال والنساء معظم وقتهم في المشاهدة والاستمناء، فمن المرجح أنهم سيصبحون أقل اهتماماً في الممارسات الجنسية في العالم الحقيقي”.