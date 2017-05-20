شرح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقاليد شرب القهوة العربية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد استقباله في مطار الرياض، اليوم السبت.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع الفيديو الذي حمل عنوان “خادم الحرمين الشريفين يشرح لترامب تقاليد تناول القهوة العربية” حيث يظهر العاهل السعودي ممسكًا بفنجان قهوة عربية تعرف بها السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام، ويحرك يده في إيماءة لترامب حول تقاليد الإمساك وتحريك الفنجان.

ويذكر أن ترامب اختار المملكة العربية السعودية كأول محطة له في جولته الخارجية، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام 50 قائدا وزعيما مسلما في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الأحد.