شرح العاهل السعودي، بن عبدالعزيز، تقاليد شرب ، للرئيس الأمريكي، بعد استقباله في مطار ، اليوم السبت.

 

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية مقطع الفيديو الذي حمل عنوان “خادم الحرمين الشريفين يشرح لترامب تقاليد تناول القهوة العربية” حيث يظهر العاهل السعودي ممسكًا بفنجان قهوة عربية تعرف بها ومنطقة الخليج بشكل عام، ويحرك يده في إيماءة لترامب حول تقاليد الإمساك وتحريك الفنجان.

 

ويذكر أن اختار المملكة العربية السعودية كأول محطة له في جولته الخارجية، ومن المتوقع أن يلقي كلمة أمام 50 قائدا وزعيما مسلما في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، الأحد.